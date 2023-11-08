В Челябинской области открылся 14‑й виртуальный концертный зал

Новым оборудованием оснащен Дворец культуры имени Захарова в Каслях

В Каслинском Дворце культуры имени И. М. Захарова начал свою работу виртуальный концертный зал. За последний год это третий современный зал с возможностью смотреть концерты и спектакли онлайн на Южном Урале: первый был открыт в Миассе, второй — в Златоусте благодаря нацпроекту «Культура».

Стоимость проекта, по информации министерства культуры Челябинской области, составила почти 2 миллиона рублей (из них 1 миллион — федеральный грант, 500 тысяч — из областного бюджета, еще 450 тысяч — из бюджета Каслинского муниципального района).

«Афиша виртуального концертного зала на ближайший период уже готова. Она будет интересна и дошкольникам, и подросткам, педагогам и учащимся обычных школ и школ искусств, есть отдельные программы для старшего поколения. Отмечу, что управление культуры района планирует получить обратную связь от жителей, чтобы понять, какие концерты, трансляции им интересны, и они обязательно попадут в афишу», — отметила первый заместитель министра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина.

В общей сложности в Челябинской области уже запущены 14 виртуальных концертных залов, а в 2024 году должны открыться еще два: в Катав-Ивановске и Пласте.