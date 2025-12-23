В Челябинской области открылся четвертый за год модульный Дом культуры

Быстровозводимый центр творчества заработал в поселке Черемшанка

В Челябинской области открыли еще один модульный Дом культуры — четвертый в 2025 году. Творческий центр «Горняк» заработал в поселке Черемшанка Верхнеуфалейского городского округа. Современное здание площадью более 750 квадратных метров построили за восемь месяцев, сообщает газета «Уфалейский рабочий».

Инициатором возведения выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Строительство шло по государственной программе «Развитие культуры в Челябинской области» и партийному проекту «Культура малой Родины».

Новый ДК оснащен профессиональным световым, звуковым и проекционным оборудованием. Как рассказали в региональном Минкульте, в здании разместились зрительный зал на 200 мест, хореографический класс, учебные помещения и гримерки. Площадка станет центром притяжения для более чем 130 жителей поселка — участников двенадцати творческих коллективов.

С открытием Дома культуры жителей Черемшанки поздравили министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и глава Верхнеуфалейского городского округа Андрей Рябенко. Они разрезали символическую красную ленту.

Первыми на новой сцене выступили местные артисты: солист Сергей Горновой, вокальные ансамбли «Созвучие NEXT» и «Импульс», а также хореографические коллективы «Палитра» и «Стиль».

Напомним, программа по созданию современных культурных пространств в малых населенных пунктах Южного Урала реализуется с 2023 года.