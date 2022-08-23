В области презентовали новую экотропу. Маршрут в Катав-Ивановском районе пролегает между двумя заповедными территориями: национальными парками «Зигальга» и «Зюраткуль». Размеченная дорожка стартует от урочища Петропавловка, недалеко от Тюлюка, и поднимается на гору Пески хребта Большая Сука.
Проект придумал и сделал Дмитрий Разин, глава сельского поселения Меседа (это крошечная деревенька на пути в Тюлюк), вместе с парой местных бизнесменов, которые собираются развивать туризм на этой территории.
«Мы надеемся, что на новый маршрут будут приезжать и те, кто ни разу не был в Катав-Ивановском районе, и те, кто регулярно ездит в Тюлюк, чтобы подняться на Иремель. Прогулка на гору Пески станет отличным вариантом маршрута для второго дня отдыха в нашем горном крае. В ближайшее время мы продолжим благоустройство экотропы, займемся территорией возле родника», — говорит Дмитрий Разин.
Средства на обустройство экотропы выделены из фонда грантов губернатора Челябинской области. На двести с небольшим тысяч рублей создатели соорудили входную группу и информационный щит, беседку и туалет на поляне у старта тропы, а также сделали разметку до вершины, чтобы туристы не заблудились. Часть маршрута проходит по заповедной территории национального парка «Зюраткуль», но плату за вход здесь пока не берут.
Путь до вершины и обратно, 13 километров, занимает пять часов. Часть дороги — это лесная тропинка, которая упирается в подъем, укрытый курумником. Маршрут доступен взрослым и детям старше 10 лет. Младших с собой тоже можно брать, но им весь путь целиком осилить будет сложно.
У старта маршрута строят экоферму, где уже сейчас можно пообедать, полюбоваться на окрестности, отдохнуть и даже посмотреть кино под открытым небом. В дальнейших планах — строительство туристических приютов, прокат вездеходной техники и организация соревнований разного вида, от велозаездов до альпинистских сборов.
Вход на экотропу бесплатный, но организаторы будут рады, если вы поддержите проект. Ящик для сбора помощи прикреплен у туалета.
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