На родине физика-ядерщика Игоря Курчатова, в городе Симе Челябинской области, 12 января торжественно открыли мемориальную доску в его честь. Сегодня — 120 лет со дня рождения ученого.
Курчатов — один из самых знаменитых наших земляков: его именем назван аэропорт в Челябинске и улицы в разных городах области, памятник ему работы Вардкеса Авакяна венчает проспект Ленина, еще один установлен в Озерске, есть монумент и в Симе. В честь 120-летия со дня рождения в Симе появилась мемориальная доска: «Здесь родился академик, трижды Герой Социалистического Труда, основатель атомной отрасли СССР Курчатов Игорь Васильевич. 12.01.1903».
Доска установлена на здании, которое построено на месте того дома, где родился физик. Дом Курчатовых был снесен.
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