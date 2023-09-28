В Челябинской области откроют шесть обновленных библиотек в 2023 году

Учреждения оборудуют Wi-Fi и электронной выдачей книг

В этом году в Челябинской области откроют шесть библиотек нового поколения. Три из них — за счет федерального гранта, остальные — на средства региона. Подробности сообщили в пресс-службе областного министерства культуры.

Деньги на строительство из федерального бюджета получили: Центральная библиотека Агаповского района, Детская библиотека № 2 Челябинска и Детская библиотека № 6 Усть-Катава.

За областные средства модернизируют центральные библиотеки Еманжелинского и Брединского районов, а также городскую библиотеку им. А. С. Пушкина в Челябинске. На работы учреждениям выделят по 10 миллионов рублей.

«Благодаря нацпроекту, меняется отношение к библиотекам. И мы видим, что проект не просто продолжается, он наращивает объемы, динамично развивается. И вскоре мы сможем оценить его очередные результаты», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В Минкульте отметили, что уже сейчас известно, чем будут уникальны каждая из обновляемых библиотек. К примеру, в Агаповском районе появится станция самостоятельного обслуживания, на которой читатели смогут выбирать книги и записывать их в свой электронный формуляр. Там же создадут школу иностранных языков.

В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина организуют зону Wi-Fi, внедрят электронную книговыдачу. Для пользователей оборудуют удобные места для индивидуальной и групповой работы. Большое внимание планируют уделить книжному фонду.

В поселке Бреды библиотеку уже открыли. В дизайне учреждения отразили образ Аркаима — главной достопримечательности района.









В Минкульте отметили, что за последние четыре года в области появилась 31 библиотека современного формата. В будущем эта работа продолжится.

Напомним, в прошлом году Челябинская область вошла в топ‑5 России по количеству модельных библиотек.