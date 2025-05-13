В Челябинской области не хватает педагогов-аниматоров

Как мультфильмы делают вклад в креативные индустрии региона

В Челябинской области не хватает педагогов-аниматоров, а потому нет и феномена локальной анимации. О болевых точках индустрии, возможностях роста и текущем состоянии мультипликации в Челябинской области рассказали на «Российской креативной неделе — Урал», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Феномена Челябинской анимации, как бы грустно ни звучало, в данный момент нет. В областной столице есть всего три образовательные программы для детей по этому направлению. Для ребят постарше — четыре: студия «ВидимоНевидимо», МИДиС, ЮУГК, ЧГИК.

В 2025 году по программе «Анимация» в ЮУГК выпустилось 50 специалистов.

Директор детской художественной школы искусств Елена Бетехтина на РКН отметила, что желающих обучаться этому направлению в Челябинской области много. Проблема — в отсутствии педагогов-аниматоров. 80% анимационной индустрии сосредоточено в Москве, меньше — в Санкт-Петербурге. Региональные специалисты чаще всего делают выбор в пользу столиц, нежели родных городов.

Ключевая задача сейчас — растить специалистов и создавать условия, чтобы кадры оставались в регионе.

«В этом году мы делаем ставку на образовательное направление. В рамках этого блока к нам приезжают спикеры „Союзмультфильма“ и других российских студий. Мы будем обучать педагогов, повышать их квалификацию», — отметила Елена Бетехтина.

Еще одним важным этапом в развитии анимации в Челябинской области стало появление школы креативных индустрий «Легко», которая откроет свои двери 1 сентября 2025 года. Проект инициирован министерством культуры России и поддерживается губернатором Челябинской области.

Там будут обучать анимации, 3D-графике, звуковой режиссуре и дизайну, фото- и видеодизайну, современному театральному мастерству.

Также на форуме прозвучала идея создания анимационного фестиваля, чтобы развить креативные индустрии Челябинской области и сформировать феномен «челябинского мультфильма».