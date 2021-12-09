В Челябинской области назвали лауреатов государственной культурной премии

За заслуги в сфере искусства наградили десять культурных деятелей региона

Десять деятелей культуры в Челябинской области наградили Государственной премией за заслуги в области культуры и искусства. Среди победителей режиссеры театров, руководители ансамблей, директора библиотек и преподаватели школ искусств.



За вклад в развитие театрального искусства в регионе наградили артиста Челябинского театра драмы Михаила Гребня, артистку Челябинского театра оперы и балета Викторию Дедюлькину и главного режиссера златоустовского театра «Омнибус» Бориса Горбачевского. «Омнибус» — старейший драматический театр на Южном Урале, первый сезон в нем начался в 1920 году.

Директора челябинской библиотеки для слепых и слабовидящих Марину Кочутину и Елену Разборову, руководителя системы детских библиотек Челябинска, отметили премией за вклад в развитие библиотечного дела.

За вклад в развитие художественного образования наградили директора миасской Детской школы искусств № 4 Владимира Максимова, директора ашинской ДШИ Наталью Саблину и завкафедрой режиссуры Челябинского института культуры Александра Мордасова.

За развитие музыкального искусства в регионе награду получил руководитель одного из старейших джазовых ансамблей области «Уральский диксиленд» Валерий Сундарев.

Художественного руководителя южноуральского Дома культуры Елену Хореву отметили в номинации «За вклад в развитие культурно-досуговой деятельности».