В Челябинской области назвали даты проведения Ильменского фестиваля авторской песни

Гостей ждут более 50 артистов разных поколений

С 16 по 18 мая на горнолыжном курорте «Солнечная долина» возле Миасса пройдет 47-й Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. Вход и проживание в лагере со своей палаткой — свободные, рассказали организаторы в соцсети.

Распоряжение о проведении фестиваля подписал губернатор Алексей Текслер.

Организаторы фестиваля обещают три концертные площадки и более 50 артистов разных поколений. Также организуют детский и взрослый конкурсы авторской песни, мастер-классы и творческие встречи.