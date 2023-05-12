С 16 по 18 мая на горнолыжном курорте «Солнечная долина» возле Миасса пройдет 47-й Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. Вход и проживание в лагере со своей палаткой — свободные, рассказали организаторы в соцсети.
Распоряжение о проведении фестиваля подписал губернатор Алексей Текслер.
Организаторы фестиваля обещают три концертные площадки и более 50 артистов разных поколений. Также организуют детский и взрослый конкурсы авторской песни, мастер-классы и творческие встречи.Напомним, в Челябинске 20 мая устроят фестиваль любителей фэнтези. В программе вечеринки — конкурс костюмов, ярмарка Средиземья, показательный урок по ролевому бою, настолки, гадание от ведьмы и тематические мастер-классы.