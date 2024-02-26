В Челябинской области назвали даты крупных фестивалей 2024 года

Курчатовский фестиваль пройдет с 12 по 13 июня

Стала известна афиша летних фестивалей и праздников, которые пройдут в Челябинской области. Распоряжение губернатора Алексея Текслера о проведении культурных мероприятий опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Так, в планах сразу несколько масштабных мероприятий, ставших уже традиционными для области: 15 июня пройдет праздник «Сабантуй», с 28 по 30 июня на базе курорта «Солнечная долина» стартует Ильменский фестиваль, собирающий из года в год тысячи любителей авторской песни. А 28 июня запомнится привычным праздником выпускников школ.

Июль порадует гостей и жителей Челябинской области Бажовским фестивалем народного творчества, который пройдет с 5 по 7 июля в селе Демарино Пластовского района. А с 12 по 13 июля Челябинск увидит Курчатовский музыкальный фестиваль классической музыки, который в 2023 году сделали ежегодным. Напомним, что прошлым летом на фестивале под открытым небом выступила звезда мировой оперы Аида Гарифуллина.