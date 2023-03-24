В Челябинской области найдена карстовая пещера глубиной 50 метров

Спелеоархеолог Владимир Юрин изучал этот разлом больше 25 лет

«Я изучаю эту пещеру с 1995 года. Тогда я впервые зафиксировал две карстовые воронки, провел замеры и предположил, что здесь что-то серьезное. За эти годы мы с моими добровольными помощниками вытащили из-под земли 120 тонн камней и грунта, чтобы расчистить проходы в глубину. Я опускался постепенно: сначала на пять метров вниз, потом еще на пять. Прошлой осенью на дне воронки образовалось четыре свежих провала. Когда я спустился в один, обнаружил под стеной щель. Сбросил туда камень, и он летел шесть секунд. Мы прошли вниз еще на пять метров и обнаружили грот, в котором можно стоять. Я считаю, что мы нашли древний тектонический разлом»,

— пояснил суть открытия Владимир Юрин.

В Увельском районе обнаружена карстовая пещера глубиной не менее 50 метров. Об этом сообщил Первому областному информагентству спелеоархеолог, директор Южно-Уральского центра комплексного изучения пещер «Следопыт» Владимир Юрин.Легендарный «пещерный монстр» (так называют Юрина в профессиональном сообществе) считает, что он стоит на пороге серьезного научного открытия. Он сотоварищи прошли уже на 25 метров вглубь от поверхности земли, расчищая каменные завалы и разламывая глыбы весом больше ста килограммов. На глубине 25 метров исследователи увидели, как под крутым наклоном на шесть-восемь метров вниз уходит еще один разлом.

«Таким образом, получается, что глубина новой пещеры больше 30 метров. Она уже стала самой глубокой в Увельском районе за всю историю изучения и может войти в первую десятку глубоких пещер Челябинской области», — говорит Владимир Юрин.

Команда добровольцев намерена в ближайшие выходные и еще много выходных подряд расчищать путь от завалов, чтобы исследовать пещеру до конца, насколько это возможно. Юрин назвал ее «пещера Красносельская» по имени поселка поблизости.