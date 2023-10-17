В Челябинской области найден школьный дневник 1978 года

Артефакт обнаружили, когда в школе устанавливали новые окна

В одной из златоустовских школ при замене деревянных окон на пластиковые был обнаружен интересный артефакт: страничка из дневника 1978 года. По этому историческому документу можно сделать несколько выводов о поколении школьников, которые учились в далеком прошлом, когда еще не было системы «Сетевой город», а все дневники были бумажные.



Владелец дневника, как мы можем судить по поверхностным данным, был человеком ответственным и аккуратным, иначе мы не смогли бы так точно идентифицировать год: школьник записал его в ту же строчку, что и месяц. Да еще и поставил восклицательный знак.



Кроме того, автор дневника был старательным учеником. Он записал задание даже по физкультуре, там задали «костюм кеды». Наши коллеги, бывшие учителя, объяснили эту старательность требованием к детям 1970-х заполнять в дневнике каждую строчку, даже если это урок физкультуры.



Со старательностью все было неплохо, а вот с грамотностью так себе: мы видим урок «гиометрия» и задание по алгебре «незадоно».



Что касается причин, побудивших ребенка скрыть от родителей страничку из дневника и обеспечить потомков любопытным материалом, то и она нам кажется вполне очевидной. Все дело в географии. С ней вышел полный провал: мало того что этот предмет не записан в дневник, да еще и «Поведение на уроке — 2». Именно эта информация и была надежна укрыта от родителей под старым деревянным подоконником на долгие 45 лет.



Пока в системе «Сетевой город» не ввели раздел по поведению, этот кейс может пригодиться и нынешним школьникам.

