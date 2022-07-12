В Челябинской области нашли бронзовые котлы сарматов

Историческую ценность совершенно случайно откопали на берегу озера Окункуль

Житель Каслинского района Игорь Рябинских отправился на берег местного озера Окункуль, чтобы набрать песка в курятник. И вдруг откопал два старинных котла из бронзы. Он вызвал сотрудников Исторического музея Южного Урала, и те с изумлением констатировали — находка относится к сарматской культуре, котлам более 2500 лет.

«Каслинский район не характерен для могильников скифской культуры, их находили южнее Челябинска. В нашем регионе обитали кочевые ираноязычные племена — сарматы, но и их предметы ранее в этих местах не обнаруживались. Тем не менее оба котла принадлежат сарматской культуре», — пояснила Зоя Валиахметова, хранитель фондов археологии Исторического музея.





Бронзовые котлы в те времена было большой ценностью для каждого сарматского племени, эти предметы украшали и берегли. Подобные находки на Южном Урале — большая редкость. Похожий большой котел из кургана Темир есть в Музее археологии и этнографии ЧелГУ. В фондах Исторического музея Южного Урала есть два небольших котла — из могильника Кичигино Увельского района и из иткульского городища.



«Есть ряд признаков, указывающий, что котел сарматский: конусообразная или рюмкообразная ножка, шнурообразное внешнее украшение, характерные ручки. Эти предметы уникальные — каждым котлом племя дорожило. Это большая ценность», — подчеркнул Алексей Шапиро, художник-реставратор по археологическому металлу.

Старинные котлы сотрудники музея привезли в реставрационную мастерскую. Предметы будут приводить в порядок, чтобы в дальнейшем поместить в экспозицию музея. Правда, случится это еще не скоро: процесс реставрации таких больших предметов — дело небыстрое. В Историческом музее надеются, что сарматские котлы станут частью выставки, посвященной развитию металлургии на Южном Урале.