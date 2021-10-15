В Челябинской области начинается фестиваль сельских талантов

Участие в мероприятии может принять молодежь региона

В октябре в Челябинской области стартует региональный фестиваль сельских талантов «Творчество в село». В рамках проекта в течение месяца будут проходить бесплатные концертно-развлекательные программы, где южноуральская молодежь покажет свои таланты в вокале, хип-хопе, балете, юморе, художественном слове, стендапе. Подготовка к организации этих концертов уже идет. 9 декабря этого года Южно-Уральский государственный аграрный университет примет финал фестиваля, сообщает пресс-служба регионального отделения Российского союза сельской молодежи (РССМ).

«Цель проведения фестиваля — развитие духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания сельской молодежи, а также выявление творческой и талантливой молодежи. К участию приглашаются представители сельской молодежи (школьники, студенты, работающая молодежь), представители органов государственной власти, работники образовательных и культурных организаций, представители общественных организаций, а также молодые специалисты отрасли АПК и народного творчества в возрасте от 14 до 35 лет», — отмечают в пресс-службе Челябинского отделения РССМ.

Фестиваль пройдет по направлениям музыка, хореография, театр, оригинальный жанр. Для участия нужно до 28 ноября 2021 года отправить заявку оргкомитету по адресу электронной почты chelyabinsk@rssm. su. Обязательным условием для участия в мероприятии для южноуральцев старше 18 лет является наличие QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенное заболевание COVID-19.

Организатором фестиваля является Челябинское региональное отделение Российского союза сельской молодежи. Поддержку оказывают Главное управление молодежной политики Челябинской области, министерство культуры Челябинской области, Южно-Уральский государственный аграрный университет и Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.