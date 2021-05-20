В Челябинской области начали выпускать том-ям в консервах

Продукт презентовали на Уральском форуме рестораторов и отельеров

Тайский суп том-ям в консервной банке представил сегодня, 20 мая, на Уральском форуме рестораторов и отельеров в Челябинске Welcome Forum Миасский гастрономический цех № 1. Как сообщил владелец цеха Денис Назаров, такой консервированный том-ям хранится в банке около года и его даже можно брать с собой в поход.



«В процессе разработки консервированного том-яма у нас было 28 неудачных попыток. Да, рецепт тайского супа доступен, а вот законсервировать его так, чтобы спустя несколько месяцев получился хороший продукт, непросто. То креветки на вкус напоминают тряпочку, то другие продукты утрачивают свои изначальные вкусовые свойства после пастеризации. Хорошего результата нашему шеф-повару удалось добиться совсем недавно. Буквально два месяца назад мы начали выпускать тайский суп в цехах»,

— рассказал Денис Назаров корреспонденту Первого областного информационного агентства.





В состав том-яма входит кокосовое молоко, креветки, грибы и соевый соус. Блюдо уже готово к употреблению, его достаточно разогреть и добавить зелени. Помимо тайского пряного супа, компания консервирует и другие блюда: уху по-норвежски со сливками, лосося с картофелем и овощами, говядину с грецким орехом и черносливом, а также борщ.

«Идея „ресторана в банке“ появилась еще несколько лет назад. Но я не мог найти повара, который взялся бы это реализовывать. Но к счастью, мы познакомились с бренд-шефом Игорем Мошкиным, и он взялся за разработку рецептур. Сейчас у нас в производстве двенадцать различных блюд, и при этом мы готовим к выпуску еще 22 позиции. Среди них будут не только первые и вторые блюда, но и десерты»,

— рассказал Дмитрий Назаров.





Отметим, что сейчас том-ям в консервной банке можно купить в Миассе в гастрономе «Дом 13». В Челябинске заказать консервы с ресторанными блюдами сложнее, можно только через приложение заведения. Впрочем, производители не отрицают, что со временем продукт может появиться в розничной продаже.