В Челябинской области начали создавать арт‑карту региона

Познакомиться с адресами достопримечательностей можно будет онлайн

У Челябинской области появится собственная онлайн-карта с арт-объектами. О создании специального портала для туристов и жителей города на форуме «Российская креативная неделя — Урал» объявила министр архитектуры региона Ольга Никитина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Такой проект позволит туристам освоить негостевые маршруты и узнать непарадный Челябинск», — отметила Ольга Никитина.

Разрабатывать портал начали с карты столицы Южного Урала. На ней будут размещены адреса муралов, скульптур, мозаик и необычных туристических локаций.

Заработает арт-карта летом 2025 года.