В Челябинской области могут отменить Сабантуй

Также стало известно об отмене Бушуевского фестиваля, который должен был пройти в июле

В Челябинской области могут перенести или отменить празднование Сабантуя. Как сообщили в управлении культуры администрации Челябинска, уже отменен Сабантуй в парке «Сад Победы». Праздник должен был пройти в эту субботу, 19 июня, но оргкомитет решил перенести его на неопределенный срок.



«27 июня планируется празднование Сабантуя в парке им. Гагарина, но пока информации о переносе нет»,

— сообщили в пресс-службе управления.

Накануне стало известно о переносе Бажовского и Ильменского фестивалей. Также сегодня сообщили об отмене Всероссийского Бушуевского фестиваля, который должен был состояться 17 и 18 июля под Златоустом. Как отметил министр культуры Алексей Бетехтин, массовая отмена мероприятий происходит из-за обострения ситуации с коронавирусом.

«Вы знаете, что в области действует повышенный режим готовности по коронавирусу. И оргкомитетом Бажовского фестиваля и Ильменского фестиваля было принято решение о переносе фестивалей на август с возможной отменой в этом году. Все будет зависеть от сложившейся ситуации. Несколько десятков тысяч людей хотели приехать на фестиваль, и это могло бы подвергнуть их здоровье опасности»,

— пояснил министр культуры области.

Об отмене мероприятий, связанных с празднованием Сабантуя в городах области, станет точно известно на следующей неделе.