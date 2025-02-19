В Челябинской области модернизируют шесть библиотек в 2025 году

У каждой будет своя концепция

В шести городах Челябинской области до конца 2025 года модернизируют шесть библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». У каждого учреждения будет своя концепция, сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

Центральную городскую библиотеку имени Ю. Н. Либединского в Миассе преобразуют в Центр патриотического воспитания. Каждый зал будет посвящен определенному периоду истории Миасса: медному, золотому, железному и современному. Форма библиотеки будет вытянутой и изогнутой.

Библиотека-филиал № 2 в поселке Красногорском под Еманжелинском станет пространством для развития, обучения и реализации инициатив с учетом доступности для маломобильных граждан.

«В обновленном библиотечном пространстве будет создана комфортная среда: для удобного доступа к фонду и работе с изданиями, неформального общения, совместной работы в группах и обсуждения проектов, а также для индивидуальной работы и самообразования»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Библиотека № 22 в Златоусте превратится в «Библиотеку историй», где будут залы художественной литературы, встреч и событий, интеллектуального досуга, зона технического творчества и многое другое.

Библиотека-филиал № 3 в Магнитогорске после модернизации будет работать по концепции «Буквы, слова, истории». Учреждение станет современным и креативным местом для чтения, образования и досуга.

В Сатке библиотека-филиал № 2 станет библиотекой «Ладошки». Одним из ключевых направлений ее работы будет экологическое просвещение населения.

«В процессе модернизации планируется приобрести интерактивное оборудование, которое поможет вывести эту работу на новый уровень и сделать данное учреждение незаменимым элементом системы природоохранного просвещения»,— уточнили в Минкульте региона.

Городская детская библиотека Усть-Катава станет называться «Читайка». Там установят все необходимое оборудование для комфортного чтения и проведения интересных мероприятий.

Напомним, модернизация библиотек включает в себя не только обновление пространства и приобретение современного оборудования, но и обновление книжного фонда. Особый акцент делается на создании семейных зон.

Всего в Челябинской области за пять лет действия нацпроекта «Культура» модернизировали 41 библиотеку: 23 — по федеральному гранту и 18 — за счет регионального бюджета.