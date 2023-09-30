В Челябинской области каждый год будет Годом культуры

Об этом объявил губернатор Алексей Текслер во время празднования 55-летия ЧГИКа

1 октября Челябинскому государственному институту культуры исполнится 55 лет. Сегодня, 30 сентября, в стенах вуза прошел ряд праздничных мероприятий, на которых выступили выпускники института. Поздравил педагогов и студентов ЧГИКа губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также он вручил некоторым сотрудникам вуза благодарственные письма, передает журналист ИА «Первое областное».

«История Челябинского государственного института культуры является частью большой и славной истории Челябинска и Челябинской области. В конце 60-х годов Челябинск в целом сформировался как промышленный центр. И, конечно, стал серьезным культурным центром. Но не хватало тех, кто придет и будет развивать культуру. По решению министерства культуры был основан наш вуз, и он был пятым из всех вузов такого рода в стране, и первым на Урале, и в Сибири, и это говорит о многом. Уже тогда культура являлась значимой, а может быть и главной частью, стержнем развития нашего региона»,— отметил Алексей Текслер.

Из стен учебного заведения, в котором когда-то было всего три факультета, выпустилось более 40 тысяч студентов, и большинство их них осталось работать на благо Челябинской области.

Губернатор отметил, что сегодня институт культуры — это настоящий образовательный центр, где есть и детская составляющая, и профориентация, и переориентация. Он развивается и продолжит развиваться, а регион продолжит укреплять материально-техническую базу вуза.

Алексей Текслер поблагодарил весь преподавательский состав и заявил, что каждый год в Челябинской области будет Годом культуры.

«В 19-м году я пообещал, что каждый год будет Годом театра, а сейчас хочу с этой сцены пообещать, что каждый год в Челябинской области будет Годом культуры, и мы с вами вместе будем развивать наш регион»,— сказал Алексей Текслер.

Также губернатор вручил благодарственные письма руководителю финансово-экономического управления, главному бухгалтеру ЧГИКа Линде Сергеевой за многолетний добросовестный труд и личный вклад в решение экономических и социальных задач сферы высшего профессионального образования в Челябинской области и доценту кафедры истории, музеологии и документоведения, начальнику учебно-методического управления вуза Наталье Штолер за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие профессионального образования на Южном Урале.

В рамках празднования 55-летия вуза прошли выставки, экскурсии, лекции преподавателей, театрализованные представления и, конечно же, концерты, в которых приняли участие выпускники ЧГИКа. Например, в концертом зале им. М. Смирнова прошел концерт преподавателей, выпускников и студентов консерваторского факультета. Участие в нем приняли оркестр кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования, лауреат международных конкурсов вокальный ансамбль «Субтон», лауреат международных конкурсов вокальный ансамбль кафедры музыкального образования и многие другие. Также многие выпускники вуза приняли участие в праздничном концерте «Сквозь времени магический кристалл».

Исполняющий обязанности ректора ЧГИК, доктор культурологии, профессор Сергей Синецкий рассказал, что работать в институте культуры — этот как жить в Москве, поскольку каждый день здесь можно не только увидеть, но и поработать с народными и заслуженными артистами.

«Сегодня был великолепнейший концерт творческих коллективов нашего консерваторского факультета, каждый номер которого сопровождался, завершался криками „браво“ и повторным, иногда троекратным вызовом артиста на сцену. В основном были наши выпускники, которые работают сегодня в оперном театре, в серьезных ансамблях, которые показали совершенно невероятный уровень мастерства, и многие из них уже заслуженные как раз артисты, которые пришли к нам в вуз, чтобы показать, чего они достигли. Показать своим педагогам в первую очередь, доказать им, что они не зря вкладывали в них свой труд, свой талант, свою энергию»,— поделился Сергей Синецкий.

По его словам, институт культуры — это место, где постоянно бурлит энергия, где происходят различные креативы, иногда спорные. Но, по его словам, это и есть жизнь.