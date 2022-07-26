В Челябинской области каскадер опробует боевую колесницу бронзового века

Эксперимент проведут на фестивале «Пламя Аркаима»

На Аркаим приедет Нико Прескура — заслуженный артист Республики Молдовы, актер театра и кино, каскадер. Нико примет участие в эксперименте: попробует стрелять из лука с мчащейся колесницы. Такой трюк актер еще не исполнял. Но скакать на коне и одновременно стрелять он умеет.



Эксперимент проведут 30 июля на фестивале «Пламя Аркаима». В заповедник привезут обученных лошадей и реконструированную археологами синташтинскую колесницу, о которой телеканал «Наша планета» снял фильм. Синташтинская колесница считается первой в мире, она старше древнеримской.

«За руль» встанет археолог Иван Семьян — он с командой воссоздал колесницу по древним технологиям. В реконструированной версии нет ни единого железного гвоздя, все держится на жилах и костном клее.

«Стрелять из лука с колесницы не так просто. Я сам как-то пробовал, но для этого мне нужно остановить колесницу. Как древние воины одновременно управляли колесницей и стреляли из лука, остается загадкой. Так что мы разделили задачи: я буду управлять лошадьми, а Нико — стрелять по целям», — рассказал руководитель Центра исторических проектов «Археос» Иван Семьян.

Перед шоу Иван и Нико проведут несколько тренировок на Аркаиме.

Отметим, что на фестиваль привезут сразу две колесницы — прошлогоднюю и обновленную, сделанную специально для эксперимента. Все желающие смогут сфотографироваться, а если повезет, еще и прокатиться.

Напомним, что «Пламя Аркаима» — единственный ежегодный исторический фестиваль в России, посвященный бронзовому веку: реконструкторы в исторических одеждах будут биться на мечах, стрелять из лука и вырезать изделия из камня и кости.