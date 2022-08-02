В Челябинской области установят арт‑объект «Дед Пихто»

Скульптура появится в Нязепетровске

В Нязепетровске мастер Григорий Худайбердин собрал из досок двухметровую деревянную фигуру с усами и выпученными глазами. Так, по мнению скульптора, мог бы выглядеть Дед Пихто. Фигуру поставят на Еловом мысе.



Арт-объект почти готов, осталось доделать руки, зашкурить все и покрыть лаком.

«Можно сделать руки из досок, а можно найти большие сосновые сучья, корявые, и поставить с двух сторон. В таком случае нужно будет оформить всю скульптуру ветвями, чтобы получился дремучий дед», — размышляет Григорий Худайбердин.

Помимо Деда Пихто, Григорий сделал скульптуру лося. Обе фигуры заказали у мастера представители благотворительного фонда «Бардым».

«Скульптура отражает окружение города, наши еловые, пихтовые леса. И логично, что у этого леса должен быть хозяин. Ну а кто? А Дед Пихто», — рассказывает Иван Вотинов, директор фонда «Бардым».

На Еловом мысе уже несколько лет планируют обустроить семейный парк, новые фигуры станут его частью.