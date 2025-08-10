В Челябинской области гости ярмарки «На Рудниках» плетут венки и читают с листа

Веселье в поселке Слюдорудник в самом разгаре

Ярмарка «На Рудниках» продолжается мастер-классами, традиционными народными играми и концертами, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Дети и взрослые с удовольствием учатся плести венки, расписывать пряники и тканевые сумочки, варить мыло, создавать живописные пастельные полотна и делать игрушки.





«Оказывается, современная молодежь на представляет, как из живых цветов и полевого разнотравья можно сплести венок. Раньше в деревнях веночки умели плести даже совсем маленькие детки. Взрослые с удовольствием присоединяются у нашему мастер-классу и вспоминают свое детство»,— рассказывает художник Анастасия Гурьянова, руководитель мастер-класса по плетению венков.

Энтузиастов и любителей чтения пригласили поучаствовать в оригинальном конкурсе по чтению вслух с листа. Каждый из участников получал текст, который требовалось прочитать со сцены перед публикой. Жюри оценивали скорость реакции конкурсантов, выразительность чтения, артистичность каждого участника.





Победителем конкурса стала Елена Комиссарова из Архангельска. Елена — художник, она оказалась на ярмарке впервые, но поучаствовала практически в каждом виде программы и провела мастер-класс по живописи в технике пастель.

Танго-клуб из Озерска провел мастер-класс по основам танцевального искусства. А концертная программа продолжилась выступлением автора-исполнителя Максима Соколова.

