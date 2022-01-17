В Челябинской области до конца года модернизируют 11 библиотек

Пять из них отремонтируют на средства из областного бюджета

В 2022 году 11 библиотек региона ждет масштабная перезагрузка. Шесть из них модернизируют на средства федеральных грантов, а еще пять — на деньги областного бюджета. Обновление библиотек проводят в рамках нацпроекта «Культура».



На областные средства модернизируют Еткульскую сельскую библиотеку, библиотеку семейного чтения № 5 Копейска, Межпоселенческую центральную библиотеку Кусинского муниципального района и две библиотеки Магнитогорска: библиотеку-филиал № 5 и библиотеку семейного чтения № 9. На них выделено 30 млн рублей.

На федеральные гранты обновят детскую библиотеку в селе Миасском, Подовинновскую библиотеку в Октябрьском районе, челябинскую библиотеку № 26 им. Л. К. Татьяничевой, библиотеку в поселке Красногорский Еманжелинского района, городскую библиотеку Снежинска и библиотеку в селе Долгодеревенском. В библиотеках не только сделают ремонт по дизайн-проекту, но и закупят книги, новое оборудование и технику. Это поможет организовать на базах учреждений новые клубы и секции, в которых читатели смогут заниматься бесплатно. Среди таких занятий — робототехника и мультипликация для малышей и компьютерные курсы для пенсионеров.

«Современные библиотеки комфортны, доступны и помогают не только найти нужную книгу или информацию, но и создают условия для интересного общения и самореализации. Нацпроект „Культура“ поддержал стабильно развивающуюся библиотечную сферу и вывел ее на новый уровень. Лучшее доказательство этого — активное финансирование модернизации библиотек из средств регионального бюджета»,— подчеркивает Наталья Диская, директор ЧОУНБ, руководитель проектного офиса.

Напомним, что федеральные гранты на модернизацию библиотек область получает с 2019 года. За три года в регион поступило 85 млн рублей, и на эти деньги модернизировали 13 библиотек. В их числе — челябинская детская библиотека им. Горького. После ремонта там появились маленький планетарий и кабинет Шерлока Холмса с камином.