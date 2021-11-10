В Челябинской области демонтируют памятник Владимиру Ленину

Вернут ли скульптуру назад — пока вопрос открытый

В Миассе демонтируют столетний памятник Ленину, который стоит на площади Труда. Как сообщили в администрации Миасса, скульптуру вождя увезут на детальное обследование и в результате решат, реставрировать его или менять.



В сентябре этого года памятник частично обрушился. У гипсового Владимира Ильича отвалилось лицо. Сначала в городе решили, что виноваты вандалы. Но после проведенной отделом МВД города экспертизы стало ясно: скульптура разрушается из-за ветхости.

«В результате проведения экспертизы и обследования технического состояния памятника сотрудниками администрации Миасса и представителем Союза художников России было выявлено естественное разрушение материала под многолетним воздействием атмосферной среды, внутреннее расслоение и растрескивание материала, поражение металлической арматуры коррозией», — сообщили в администрации города Миасса.

Постамент установили в 1926 году и ни разу не реставрировали — проводили только косметический ремонт. Демонтировать памятник рекомендовали еще в 1997 году.

В итоге памятник планируют демонтировать до 15 декабря 2021 года. Сейчас администрация Миасского городского округа ищет подрядчиков для этих работ, а заодно отправляет запрос в Госкомитет охраны объектов культурного наследия области, чтобы узнать текущий статус объекта.