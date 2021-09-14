В Челябинской области археологи впервые нашли жилища древних горняков

Ученые предполагают, что добытчики зимовали в хижинах во время разработки рудников



В Челябинской области археологи обнаружили постройки, в которых временно жили горняки бронзового века. Останки жилого комплекса находятся у Воровской ямы — древнего рудника в Кизильском районе. Во время экспедиции археологи нашли котлован жилища. Внутри домов раскопали коллекцию каменных орудий для добычи руды. Об интересной находке рассказали сегодня на пресс-конференции, посвященной археологическим открытиям 2021 года.



«Было две постройки плюс две дополнительные. Для создания жилища в землю вкопали столбы, а между ними помещали бревна, доски, сверху устанавливали крышу. Что важно, это не просто шалаш, а капитальная постройка для временного проживания. Это позволяет нам предположить, что жилища нужны были для зимовки горняков на руднике», — объяснила заведующая археологической лабораторией ЮУрГГПУ Ирина Алаева.

В экспедиции ЮУрГГПУ (педагогический университет) участвовал совместно с геологами миасского Института минералогии УрО РАН. Находка стала большой радостью для участников, раньше найти хижины горняков на территории Челябинской области не удавалось. Археологи раскапывали их в Оренбургской области, в Самаре, под Донецком, но в Челябинской области наткнулись впервые.

«Это находка свидетельствует о долговременном присутствии профессиональных горняков у рудника. Индоевропейцы пришли на Южный Урал в поисках медных месторождений. Но добывать медь у нас оказалось сложно из-за твердых пород, и поэтому переселенцы потянулись к Казахстану. Возможно, в Воровской яме отложения более рыхлые для разработки. Выяснив это, горняки строили рядом жилища для проведения длительных работ. В прошлом году мы исследовали Новотемирский рудник, но там следов жилищ не нашли»,— рассказала заведующая археологической лабораторией ЮУрГГПУ Ирина Алаева.

Отметим, что это далеко не единственная важная находка челябинских археологов в нынешнем году. Летом археологи ЧелГУ обнаружили захороненного младенца в стене Аркаимского поселения.