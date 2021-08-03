Специалисты заповедника «Аркаим» отправились в Брединский район к реке Синташта, чтобы исследовать площадку детских погребений. Площадка была открыта в 2020 году, на ней обнаружили семь детских могил эпохи бронзового века. Во время новой экспедиции специалисты продолжат исследования, чтобы найти другие захоронения.
Экспедиция проходит под руководством Татьяны Малютиной, Дмитрия Здановича и Юрия Макурова. Помимо работы на площадке, в планах — исследование бровки Большого Синташтинского кургана и разведочные археологические работы в окрестностях Синташтинского могильника.
«Еще одна задача — подготовка могильника к музеефикации, в первую очередь — рекультивация старых археологических раскопов и восстановление ландшафтов»,
— сообщают сотрудники заповедника «Аркаим».
Напомним, что у реки Синташта находится целый комплекс исторических памятников. Ранее здесь были сделаны выдающиеся открытия: археологи находили древнюю колесницу, воинские погребения, могилы древних металлургов, погребения с вождеской символикой. Активное исследование Синташтинского могильника началось еще в 1970 году, а к 1987 году было раскопано древнее поселение. Работы на могильнике ведутся уже полвека, но археологи уверены, что им еще многое удастся найти.
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