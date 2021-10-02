В Челябинской области 20 культурных проектов получили президентский грант

Среди победителей фонд Олега Митяева

Прием заявок на получение гранта от Президентского фонда культурных инициатив проходил с 15 июня до 6 августа. За 3 месяца со всей России пришло 11 746 предложений, из которых эксперты отобрали почти 1500 проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, которые получат поддержку от государства.



В Челябинской области финансирование получили 20 проектов, которые реализуют до 31 декабря 2022 года.

Самый высокий рейтинг среди областных проектов (83 балла) получила студия-театр «ГАГАРИН» в Миассе. Это молодежная независимая театральная площадка, где молодые люди от 18 до 25 лет смогут реализоваться в театре как актеры и режиссеры. На создание студии в Миассе Президентский фонд выделит 993 661 рублей. Студия появится в городе 26 июня 2022 года.

Среди всех проектов Челябинской области, на самую большую сумму гранта претендовал Марафон авторской песни России 2021-2022, направленный на развитие бардовского движения в регионе. Организовывает его фонд Олега Митяева, который получит на реализацию 47 005 630 рублей. Как обещают организаторы, Участниками Марафона станут более 120 авторов-исполнителей в жанре бардовской песни. Запланированы концерты, творческие конкурсы и мастер-классы. О точных названиях фестивалей и встреч в рамках марафона речь пока не идет.

Есть среди победителей есть и проекты связанные с межкультурной коммуникацией. Проект «Народы степи». Организаторы собираются популяризировать объекты историко-культурного наследия и быт степных народов, проводить экскурсии, ремесленные гастрономические экспедиции и фестивали. Конкретики пока тоже нет.

Одним из победителей из Челябинска числится и Центр развития арт-менеджмента и кураторства «Старт». Организаторы планируют запустить образовательный проект, обучать будущих лидеров и арт-кураторов, которые смогут наполнять и управлять культурными проектами в Челябинске, чтобы увеличить роль творческих кластеров в городе. Как уверяют организаторы, после трехмесячного обучения в центре, стажеры получат знания, которые позволят им курировать культурные проекты любой сложности. Опять же, конкретной информации о предстоящем пока нет.

Кроме этих инициатив, грант получили еще 16 культурных проектов по всей Челябинской области с разными суммами поддержки от 100 тысяч, до нескольких миллионов рублей. Крайний срок реализации каждой инициативы — 31 декабря 2022 года, пока подробной информации от победителей нет, но, если верить формам на официальном сайте фонда, некоторые уже начали работу над своими проектами.