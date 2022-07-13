В челябинской галерее современного искусства откроется выставка «Полярности»

В проекте показано, как по‑разному два художника воспринимают одну и ту же тему

14 июля в Челябинске, в арт-галерее Ларисы Депершмидт откроется выставка двух челябинских художников — Анастасии Лимоновой и Руслана Решетова. Их диаметрально противоположные по настроению работы окажутся на одной выставке, чтобы показать, как по-разному разные люди видят мир. Хотя рассматривают художники одни и те же темы: познание мира, одиночество и детство.







Фото: работа Анастасии Лимоновой

Анастасия Лимонова большую часть времени живет в Швейцарии. «Полярности» — ее первая выставка в Челябинске. У девушки красочные и наивные работы. Многие из них посвящены детским воспоминаниям: советским интерьерам с коврами, папе, который брал ее на рыбалку.

Фото: touch me Underneath, Руслан Решетов



Руслан Решетов (больше известный по именем èrresh) передает в своих картинах совсем другое настроение. На мрачных полотнах искаженные части тела и пугающие сюрреалистические образы. Как и Анастасию, его вдохновляют воспоминания из детства. Правда, не солнечные сны, а моменты одиночества и растерянности. В 2021 году Руслан участвовал в выставке Little Dark Age в Москве, а в январе 2022 выставлялся в Челябинске в галерее Salon360.

Сбор гостей — 14 июля в 18:30 в арт-галерее Ларисы Депершмидт. Работать экспозиция будет до 2 августа. Вход свободный.