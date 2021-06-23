В челябинской «Галерее Паркер» пройдет плейбэк-перформанс «Свобода»

23 июня в ТРК «КУБа» сыграют первый интерактивный спектакль

Перформанс «Свобода» в «Галерее Паркер» состоится впервые. Это импровизированная театральная постановка, где зритель рассказывает историю, которую актеры обращают в спектакль.

Экспериментальные постановки плейбэк-театра — импровизация с погружением. Изначально задана лишь тема — «Свобода». Куратор интересуется, в каком настроении пришел зритель, спрашивает, как его дела и чем бы он хотел поделиться. Зритель отвечает на вопросы и рассказывает свою личную историю, а актеры попутно создают импровизацию по мотивам услышанного. Получается, человек видит себя и других персонажей своей истории на сцене. Реально пережитый сюжет обретает художественные образы и философское осмысление. Участники плейбэк-театра специально этому учатся.

«Подобные импровизированные постановки — развлечение для тех, кто задается философскими и психологическими вопросами. Гости получат опыт коллективного творчества»,— комментирует арт-директор галереи Александра Алехина.

Подобные представления челябинцам уже знакомы. Из недавнего: перформанс «…Волна и Камень…» плейбэк-театра «Абажур» в кофейне «Довлатте» 6 июня.

Перформанс «Свобода» состоится 23 июня в 19:00 в «Галерее Паркер» на втором этаже ТРК «КУБа». Вход свободный.

Текст: Евгений Рыженьков