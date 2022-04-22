В Челябинской филармонии выступит ансамбль песни и танца «Донбасс»

Концерт состоится 24 апреля

В воскресенье, 24 апреля, в Концертном зале им. Прокофьева выступит Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Коллективу уже 85 лет. Он считается визитной карточкой Донецкой народной республики и знакомит с культурным многообразием ДНР.



В состав входят артисты балета, у коллектива есть собственный оркестр и вокальная группа.

Ансамбль создан в 1937 году в городе Сталино. В годы Отечественной войны выступал в формате концертных бригад и дал почти тысячу концертов. В мирное время артисты неоднократно гастролировали по Советскому Союзу и бывали в зарубежных странах. За свою историю ансамбль успел съездить в Бельгию, Францию, Грецию, Испанию, Италию, Канаду, Сирию, а в США, Бразилии, Корее, Испании и Китае стал лауреатом международных фестивалей.

В Челябинске коллектив выступит совместно с Государственным ансамблем танца «Урал». Южноуральские артисты представят русские и казачьи танцы, а еще жанровые картинки из жизни народов, населяющих Челябинскую область, и хореографические постановки, основанные на уральском фольклоре.

«В формате таких „концертов дружбы“ „Донбасс“ уже выступил с ведущими государственными ансамблями народного танца России: ансамблем танца Дагестана „Лезгинка“, ансамблем народного танца Башкортостана имени Гаскарова, ансамблем песни и танца Республики Коми „Асъя Кыа“ и многими другими», — отмечают в правительстве Челябинской области.

Гастроли ансамбля «Донбасс» начались еще в марте и охватывают 54 города России.

О других мероприятиях в выходные читайте в афише.