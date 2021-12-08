В Челябинской филармонии на органе сыграют «в четыре ноги»

Необычный концерт пройдет 10 декабря

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10 декабря в челябинской филармонии пройдет концерт «Виртуозная педаль, или Танцуя за органом». Органист из Белгорода Тимур Халиуллин сформировал программу, где большую часть композиций он играет ногами на педалях. В программу вошли произведения Мусоргского, Баха, Римского-Корсакова и современных композиторов.



Сыграть сольную мелодию ногами на органе реально, на инструменте 32 педали. Расположены они параллельно клавишам, только размер их больше. Как отмечает музыкант, игра на педалях органа по звуку схожа со звучанием басовой рок-гитары. Для такой техники музыкант с особым вниманием должен подойти к выбору обуви.

«На обуви обязательно должен быть каблук и длинный носок, чтобы органист мог стопой взять сразу два звука на расстоянии терции или кварты. Я использую танцевальную обувь с мягкой тряпочной подошвой», — рассказывает Тимур Халиуллин.

Завершится концерт вальсом Иоганна Штрауса. Его Тимур Халиуллин сыграет вместе с челябинским органистом Владимиром Хомяковым «в четыре ноги».

Концерт состоится 10 декабря в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина».

Отметим, что молодой музыкант Тимур Халиуллин в 2020 году получил звание лучшего органиста России 2020 года. Артист выступает не только в России, но и за рубежом — в Германии, Бельгии, Нидерландах, Австрии и Италии.