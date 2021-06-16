В Челябинской филармонии состоялся конкурс «Люди в белых халатах»

Накануне Дня медицинского работника в Челябинске был впервые проведен конкурс художественной самодеятельности среди врачей и медсестер

По инициативе администрации Челябинска и городского Совета женщин состоялся творческий конкурс «Люди в белых халатах», приуроченный к Дню медицинского работника. Доктора и медсестры девяти городских стационаров и поликлиник выступили на сцене Челябинской филармонии как артисты.





Это событие городской Совет женщин задумал как акт благодарности врачам и всему медицинскому персоналу за их самоотверженный труд и преданность профессии. Как сообщили в оргкомитете конкурса, каждая больница и поликлиника принимала участие в отборе на творческий конкурс, в результате на сцене филармонии выступили девять финалистов. Первое место заняла терапевт ГКБ № 1 Елена Шабунина.

«Я сама была пациентом в „красной зоне“. Я видела, как сутками трудятся врачи и медсестрички, они не видят своих семей, падают от усталости. Нам так хотелось их поблагодарить и поздравить за то, как они, не жалея себя, самоотверженно спасают жизни людей. Здесь нет никакого преувеличения»,— рассказала Первому областному информационному агентству заместитель председателя городского Совета женщин Нина Козлова.

Несмотря на то что непрофессиональные артисты очень волновались, в оргкомитете конкурса надеются, что самодеятельный концерт «Люди в белых халатах» станет ежегодным мероприятием.