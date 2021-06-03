В Челябинской филармонии состоится концерт виртуозного виолончелиста Александра Рамма

В программу вошли два произведения челябинских композиторов

3 июня в зале им. С. С. Прокофьева состоится концерт известного виолончелиста Александра Рамма. Музыкант выступит вместе с Симфоническим оркестром Челябинской области. В программе Концерт для виолончели с оркестром ля минор, сюита Игоря Стравинского из балета «Жар-птица», а также два произведения южноуральских композиторов: симфоническая поэма Ultima Thule Алана Кузьмина и пьеса Татьяны Шкербиной «Восточный танец».



«Поэма Ultima Thule создана по одноименному рассказу Владимира Набокова, а пьеса „Восточный танец“ написана специально для Челябинского симфонического оркестра»,

— напомнили в пресс-службе челябинской филармонии.

Александра Рамма называют одним из самых одаренных и востребованных виолончелистов нашего времени. Гастролировать он начал еще в девять лет. Окончил Московскую консерваторию и продолжил обучение в Берлинской высшей школе музыки. Наставником Александра был легендарный виолончелист Франс Хелмерсон.

В 2015 Александр стал лауреатом II премии и обладателем серебряной медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского

В Челябинске Александр уже неоднократно выступал: он участвовал в международном фестивале «Денис Мацуев представляет...», а также играл на сцене филармонии в рамках программы для молодых виртуозов «Звезды XXI века»

Начало концерта — в 19 часов.