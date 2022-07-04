В челябинской филармонии состоится джазовый концерт-бал

Гости смогут станцевать под живую музыку

4 июля в концертном зале им. Прокофьева состоится джазовый концерт-бал с ансамблем «Уральский диксиленд Игоря Бурко». Музыканты исполнят свинговые хиты, стандарты раннего джаза и еще русские народные и советские песни в джазовой обработке. Например, в программе «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» и «Таганай» Олега Митяева.



Главная особенность вечера — под джаз можно будет потанцевать. Первое отделение пройдет в концертном зале, а во втором «Уральский диксиленд» выйдет в фойе, где устроят танцы под живую музыку.

Бал-концерт проведет Наталья Риккер. Начало в 18:30.

Ансамбль «Уральский диксиленд» основан в Челябинске в 1969 году. Участники владеют различными стилями современного джаза — от мейнстрима и би-бопа до джаз-рока и smooth-jazz, а также стилем традиционного джаза — диксиленд. Профессиональные музыканты не раз отмечали, что коллектив словно приехал на Урал из Нового Орлеана XX века — настолько аутентичное, новоорлеанское, звучание у их музыки.