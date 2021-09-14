В Челябинской филармонии прошел поэтический моноспектакль Константина Райкина

Народный артист России выступил с постановкой по сказке Александра Пушкина

Сегодня, 14 августа, в Челябинской государственной филармонии прошел поэтический моноспектакль народного артиста России Константина Райкина.

Художественный руководитель театра «Сатирикон» выступил перед челябинцами с программой концерта «…Ай да сукин сын!». Южноуральцы увидели поэтический моноспектакль по сказке Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане».

Мероприятие посетила общественный деятель, Первая леди Челябинской области Ирина Текслер.

«В последние годы к нам приезжает много известных артистов. Хочу вас уверить: скоро их будет еще больше. Будут, в том числе, и коллаборации с южноуральскими артистами. Я думаю, очень здорово, что мы показываем Челябинскую область, как один из культурных центров страны. Выступления, непосредственно, Константина Аркадьевича — это долгожданное событие, которому мы несказанно рады», — отметила Ирина Текслер.

Если Вы не успели посмотреть постановку Константина Райкина, в Челябинске на ближайшие пару дней запланировано много мероприятий. Читайте нашу афишу.