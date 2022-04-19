В Челябинской филармонии прошел кастинг рок‑вокалистов

Артистов набирают для концерта «Звезда по имени Солнце»

Челябинская филармония впервые провела кастинг рок-вокалистов. Все желающие могли прийти в Концертный зал им. С. Прокофьева и спеть хиты из репертуара «Арии», «Кино», «Наутилуса Помпилиуса», «Агаты Кристи», «БИ-2», «КиШ-а». Лучших вокалистов пригласят спеть на концерте.

Идея провести кастинг возникла во время подготовки проекта «Звезда по имени Солнце». В сентябре 2022 года Уральский духовой оркестр и солисты филармонии исполнят легендарные рок-хиты на сцене концертного зала. Но солистов не хватает.

«У нас нет штатных вокалистов в этом жанре, поэтому решили найти их с помощью кастинга. Всего в концерте „Звезда по имени Солнце“ будет около 18 композиций, нужно где-то шесть-семь солистов. Каждый исполнит пару песен. Сколько человек отберем на сегодняшнем кастинге, мы пока не знаем, это будем решать по результатам», — рассказывает художественный руководитель филармонии Владимир Ошеров.

Жюри кастинга



Заявку подали больше 40 человек. Многие признаются, что для них вокал — это хобби, но есть в числе конкурсантов профессиональные артисты.

Среди участников 35-летняя Галина Ахметова, она семь лет преподаёт вокал. На кастинге Галина спела «Искала» Земфиры и «Вечную призрачную встречную» от Би-2.

«Сначала хотела отправить на кастинг своих учеников. Но потом подумала, что тоже могу участвовать. Хорошо, что меня поставили в начале списка и не пришлось долго ждать в очереди. Быстро отволновалась, а потом же волнуешься за других», — рассказывает Галина Ахметова.

На сцену вызывают по одному, каждый подготовил по две песни. Заранее предупреждают, что слушать до конца песни не будут, в любой момент минусовку останавливают и приглашают следующего исполнителя.

«Не воспринимайте это как оскорбление, это делается для экономии времени», — объясняет солист филармонии Рустам Зайченко.

Место в жюри Рустам Зайченко занял вместе с Владимиром Ошеровым, пианистом и шоуменом Олегом Ярушиным, режиссером Вячеславом Харюшиным, а также режиссером программы Ольгой Сырейщиковой и директором ансамбля танца «Урал» Владимиром Карачинцевым.

Артисты в кожаных куртках и черных футболках поют под минусовки или сами себе аккомпанируют под гитару. Один из исполнителей настоял на том, чтобы петь а капелла. «Воля и разум» «Арии» и другие композиции звучали со сцены несколько раз — участники случайно выбирали одни и те же песни.

Результаты кастинга неизвестны, их вокалистам обещают сообщить в течение недели. После те, кто пройдет отбор, начнут подготовку к концерту.