В Челябинской филармонии откроется ярмарка абонементов

Три дня будут продавать билеты оптом со скидкой до 30 процентов

С 14 по 16 апреля в Челябинской филармонии состоится ежегодная ярмарка абонементов на сезон 2023/2024.

Филармония подготовила 30 абонементов на концерты лучших музыкантов, вокалистов и дирижеров, литературные вечера и программы для детей. Среди событий, к примеру, поэтический моноспектакль Константина Райкина «Над балаганом небо...», выступление вокалиста Мистера Мелвина (Франция) и Jazz-квартета (Санкт-Петербург), а для детей в программы включен концерт-игра из цикла «В стране музыкальных инструментов».

Все события тридцати разных тематических абонементов перечислить нереально, лучше изучить на сайте филармонии. Есть возможность составить свою личную филармоническую программу.

Приобрести такой годовой абонемент можно только раз в год: цены без скидки — от 900 до 6080 рублей. Доступна оплата по Пушкинской карте.





Автор: Дарья Малова