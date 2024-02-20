В Челябинской филармонии концерты и гастроли проведет второй дирижер

Скончался главный дирижер Государственного симфонического оркестра Адик Абдурахманов

Накануне стало известно о скоропостижной смерти художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адика Абдурахманова. В Концертном зале им С. С. Прокофьева ИА «Первое областное» рассказали, что график концертов и гастролей не изменится, поскольку будет задействован второй дирижер Михаил Перевалов.

О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно. Слова соболезнования родным и близким маэстро передали губернатор области Алексей Текслер, его супруга Ирина Текслер и многие челябинцы. Челябинская область и вся культурная Россия скорбят.

«Великий человек, сделавший для музыки в Челябинске и всей стране много важного! Имел честь неоднократно работать с ним на одной сцене. Огромная потеря…»; «Какое горе…! Не верится в это. Адик Аскарович, как же так. Слов нет. Вы живы в нас — своих учениках, в своем деле, в музыке. Мы сохраним. Не растеряем! Соболезнование семье…» — пишут почитатели его таланта на странице филармонии в соцсетях.



Коллектив информационного агентства «Первое областное» выражает глубокие соболезнования родным и близким маэстро. Два года назад, в феврале 2022-го, журналист ИА «Первое областное» общалась с Адиком Абдурахмановым накануне его 60-летия. В интервью он рассказывал о своем творческом пути. Вспоминали главные события, радости, разочарования и удачи прошедших лет. В память о маэстро предлагаем прочитать это большое интервью.