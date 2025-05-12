В Челябинской драме закроют сезон спектаклем «Обломов» с музыкой Петра Налича

Премьера назначена на 24 июня

Челябинский театр драмы под конец 104-го театрального сезона представит спектакль «Обломов» (16+) по роману Ивану Гончарова. Как рассказали в драмтеатре, это будет психологический детектив, в котором мечта борется с реальностью.

Постановку назвали «историей отложенного счастья в двух действиях». В центре Петербурга живет романтик и мечтатель — Илья Ильич Обломов. Вот только спектакль не просто оживит страницы знаменитого романа, а заглянет в глубины Обломова, в лабиринт его души, где «мечта ведет нескончаемый бой с реальностью».

«Это детектив, где каждый зритель — следователь, пытающийся разгадать загадку трагической гибели помещика, обладавшего всем: и состоянием, и образованием, и опытом службы в столице. Не от руки убийцы пал он, не от коварного яда, не от мучительной болезни. Что же сразило его?» — спрашивают в театре.

Режиссером-постановщиком выступил Николай Осминов, работавший над «Странной миссис Сэвидж» «Демонами» и «Аферой по-французски». В главных ролях выйдут Михаил Зузнев, Денис Кирш, Алексей Мартынов, Мария Трофимова и Карина Исмаилова.

Специально для челябинцев подготовили сюрприз: музыку для спектакля написал певец и композитор Петр Налич, представлявший Россию на Евровидении-2010.

Премьера назначена на 24 и 25 июня.

Напомним, недавно в театре Наума Орлова обратились к другому отечественному произведению XIX века — «Ревизору» Гоголя.