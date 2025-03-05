В челябинской драме снимают с показа «Убийцу»

Спектакль поставили ровно 8 лет назад

В Челябинском театре имени Наума Орлова снимают с показа спектакль «Убийца» (16+). Его премьера состоялась 10 марта 2017 года, последний показ запланировали на 9 марта.

Как рассказывают в театре, это не просто спектакль, а эпоха, которая уходит со сцены. Постановка — молодежная история любви и смерти с элементами хулиганства. В центре сюжета — студент Андрей, который проиграл в карты крупную сумму денег. Выигравший сосед по общежитию готов простить Андрею долг, но только если парень выбьет деньги из другого должника или убьет его.

«Это не „чернуха“, а искренний разговор о выборе, который ломает и спасает. Где смех становится щитом, а убийца — любовь, перевернувшая все. После этого показа останутся только воспоминания... и долгие разговоры о том, „как это было“», — делятся артисты.

«Убийца» попадал в лонг-лист «Золотой маски» в 2018 году.

Последний показ пройдет 9 марта на малой сцене. Роли исполнят Михаил Зузнев, Анастасия Пузырева, Иван Грачев и Алла Несова.