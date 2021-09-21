В челябинской Детской филармонии пройдет фестиваль Music band с рок‑группами и джаз‑ансамблями

Для двух лучших команд организуют сольные концерты

24 и 25 сентября филармония проведет фестиваль молодежных музыкальных команд Music Band. На сцене Детской филармонии выступят музыканты из Челябинска и региона. Жюри прослушает 22 команды, среди которых джазовые ансамбли, этнические коллективы и рок-банды. Двум самым ярким организуют сольные концерты на сцене Детской филармонии.



Среди выступающих много ансамблей из музыкальных школ, а также взрослые коллективы, играющие в барах и клубах. Например, «IS NOT этнобэнд» — банда народников, которые играют на балалайках каверы на современные песни. В их репертуаре «Я пчела — ты пчеловод», «Виски-кола, королева танцпола» и другие хиты.

Еще один интересный коллектив — рок-группа из Озерска АБZАЦ. Ребята выступают уже много лет, успели побывать в ротации «Нашего радио» (Москва), играли на разогреве групп «Слот» и «Приключения электроников».

Вместе с озерской командой на фестиваль приедут коллективы из Миасса, Чебаркуля, Копейска, Сатки и Троицка. На выступление каждому участнику отводится по 15 минут. После жюри прокомментирует увиденное, отметит плюсы и минусы. Лучшие команды, по мнению экспертов, сыграют на гала-концерте 25 сентября в 18:00.

«Цель нашего фестиваля — создать условия для развития местных творческих коллективов. В этом вопросе Челябинск отстает от Екатеринбурга, у нас меньше обращают внимание на местные группы, хотя их много. Наш фестиваль поможет командам развиваться, узнать мнение экспертов, найти новых слушателей», — рассказала организатор фестиваля Екатерина Тарасова.

Посмотреть на очные выступления коллективов могут все желающие, а вот на гала-концерт необходимо взять бесплатные пригласительные. Для этого лучше написать в группу во «ВКонтакте» Детской филармонии, и пригласительные вышлют.

Напомним, что Детская филармония в Челябинске начала свою работу только с этой осени. С 2000-х годов учреждение находилось в забвении, но за два года здание отстроили заново, и с сентября в филармонии начался новый сезон. Сейчас в залах проводят концерты для малышей и взрослых, и на базе учреждения репетируют детские коллективы.