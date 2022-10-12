В челябинской библиотеке устроят бал золотого века

Гости будут танцевать вальс, слушать романсы и читать стихи Пушкина

19 октября в библиотеке имени Пушкина устроят молодежный бал в стиле XIX века. В программе чтение поэзии, игра в ломбер, мастер-классы по танцам и застольному этикету.



В зале будут вживую играть романсы и читать стихи Пушкина. Для гостей проведут мини-квиз с вопросами о жизни и творчестве поэта.

Участников будут учить играть в ломбер (старинную карточную игру для троих), проведут урок каллиграфии, а студия исторического танца «Гаттака» устроит мастер-класс по вальсу. Завершится все чайным фуршетом с лекцией об основах застольного этикета.

На встречу приглашают студентов, лицеистов и курсантов. Кавалеры обязаны явиться в парадном костюме или мундире, дамы — в вечерних платьях, с перчатками и веерами.

Бал в Пушкинке устраивают каждый год в честь Дня лицея с 2015 года. В этот день, 19 октября 1811 года, во флигеле Екатерининского дворца открылся Императорский Царскосельский лицей. Ежегодно на бал в Челябинске приходит около сорока студентов, лицеистов и школьников.

Начало бала 19 октября в 15:00. Количество мест ограничено. Заявки на участие принимают на электронную почту и по телефону. Контакты указаны в паблике библиотеки Пушкина во «ВКонтакте». Вход свободный. 16+