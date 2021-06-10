В челябинской библиотеке появится робот-экскурсовод

Его предложили назвать Лёшенькой

В Центральной детской библиотеке им. А. М. Горького готовятся к появлению нового сотрудника — робота R.bot 100 Plus. Его доставят к началу июля, и после тестирования он приступит к своим прямым обязанностям.



Как объяснили сотрудники библиотеки, R.bot 100 Plus будет проводить экскурсии по залам, общаться с читателями и фотографировать желающих.

«Библиотеке робот нужен для рекламы: чтобы привлекать новых читателей. У робота есть экран, на котором он сможет показывать видеоролики и презентации, и мы готовим подходящий контент»,

— объяснила заведующая отдела автоматизации библиотечных технологий Центральной детской библиотеки Светлана Однорог.

Сейчас в библиотеке предлагают читателям выбрать имя для робота. Есть несколько готовых вариантов: Лёшенька, Алексей Максимович, Рыжик или МАКС. Впрочем, можно предложить свой вариант — опрос проходит здесь.