В челябинской библиотеке оцифруют запрещенные книги XIX века

В числе нелегальных изданий представлены труды по истории Америки и итальянскому Возрождению

В Челябинской областной научной библиотеке сделают доступными запрещенные императорской цензурой книги и журналы. Цифровые копии «вредных для народа» научных и философских изданий можно будет «полистать» на портале библиотеки, сообщили в пресс-службе учреждения.

В фонде запрещенных книг ЧОУНБ находятся сочинения Д. И. Писарева и Н. А. Добролюбова, заметки об общественной жизни К. М. Станюковича, психологические и медицинские этюды И. М. Сеченова и даже произведения последних лет Л. Н. Толстого. Всего в коллекции представлено 358 изданий: 125 книг и 233 журнала. Как отмечают в библиотеке, запрещенное царской цензурой книжное наследие является ценным историческим источником для изучения демократического и социалистического движения, а также карательной политики в отношении гражданской печати.

«Большая часть коллекции (в объеме 300 документов) будет оцифрована в этом году. Значительную долю составляют издания, запрещенные к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях во времена ужесточения цензуры»,— отмечает директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

Познакомиться с цифровыми копиями объектов культурного наследия можно будет через личный кабинет на портале областной универсальной научной библиотеки.