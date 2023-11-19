В Челябинском зоопарке все медведи легли в зимнюю спячку

Последними устроились в своих соломенных постелях Шкода и Малыш

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Посетители Челябинского зоопарка не увидят медведей до весны: косолапые наели фигуры и легли в спячку в заранее подготовленные мягкие берлоги. Удобство постелей лично проверяли сотрудники зоопарка, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Наши медведи в этом году не дождались, когда ляжет снег, и легли сами. Первым уснул старичок Харитон еще в октябре, потом медведица Бусинка, а на неделе к ним присоединились Шкода и Малыш»,— рассказали в паблике зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Медведицу Шкоду постель устроила, а вот Малышу показалось, что соломы слишком много, и перед спячкой он старательно выгреб излишки из своей берлоги.