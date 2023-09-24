В Челябинском зоопарке проведут лекцию об уязвимости амурского тигра

Мероприятие пройдет в тематический праздник

Сегодня, 24 сентября, на Дальнем Востоке в 24-й раз отметят День амурского тигра. Праздничные мероприятия пройдут и в Челябинском зоопарке. Эксперты проведут лекцию около вольера амурских тигров и напомнят посетителям о том, как уязвим этот вид краснокнижных животных. Подробности сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Приглашаем всех желающих на лекцию, которая состоится 24 сентября в 13:00. Встречаемся у вольера амурских тигров. Мероприятие бесплатное, оплачивается только входной билет в зоопарк»,— говорится на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Амурский тигр — один из самых редких подвидов тигра. Обитает он в основном в Приморском и Хабаровском краях. Именно поэтому основные мероприятия в День амурского тигра проводятся во Владивостоке. Отмечается День тигра в последнее воскресенье сентября с 2000 года по предложению писателя и охотоведа Владимира Тройнина.

Еще в начале XX века в дикой природе насчитывалось около 100 тысяч амурских тигров. К 2010 году, спустя сто лет, их численность сократилась до 3200 особей. В дальнейшем благодаря принимаемым мерам сокращение их популяции прекратилось, а численность, хоть и медленно, стала расти.

В прошлом веке тигр был занесен в Красную книгу международного союза охраны природы как исчезающий вид. Он также занесен в Красную книгу России и ряд региональных Красных книг. Охота на него запрещена во всем мире.

В 2019 году в Челябинской области развернулась операция по спасению амурского тигренка Гектора. Его пытались похитить из передвижного зоопарка в Оренбургской области и повредили ему лапы. Малыша привезли на лечение в Челябинск к ветеринару и зоозащитнику Карену Даллакяну. Он смог выходить тигренка. В августе 2022 года Гектора увезли на родину в Хабаровский край. Специально для него подготовили вольер. Летом этого года тигр погиб во время бури.