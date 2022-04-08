В челябинском зоопарке просыпаются сурки

Зверьки были в спячке пять месяцев

Сегодня, 8 апреля, в челябинском зоопарке проснулась сурок Соня. Зверек выбрался из норки с утра и даже позавтракал. Первую трапезу после долгой спячки сотрудники зоосада успели снять на видео, посмотреть ролик можно на 1obl.tv. Соня немного поела свежих фруктов, зелени, зерна и хлеба, а потом отправилась проверять территорию вольера.



В зоопарке отмечают, что сурки спят по пять месяцев не просыпаясь. Они не делают запасов на зиму, но перед спячкой отъедаются, чтобы накопить подкожный жир.

«Сурки байбаки на зиму законопачивают двери своих уютных норок и крепко спят до самой весны. Пусть вас не обманывают пухлые Сонины щечки — сейчас она стройна, как никогда», — комментируют сотрудники зоопарка.

Вместе с Соней в зоопарке живет сурок Филя, но он еще не проснулся. «Не доверяет уральской весне», — шутят зоологи.

Отметим, что сурки проснулись и у главного корпуса ЧелГУ, а на Аркаиме зацвела мать-и-мачеха и прилетели лебеди.