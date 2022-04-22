Сотрудники Челябинского зоопарка опубликовали видео о работе конного стоматолога. В ролике показывают, как подпиливают зубы жеребца по кличке Бег. Для этого приходится засовывать руку по локоть в рот животного и активно работать электрическим рашпилем.
«Все домашние лошади нуждаются в контроле и своевременной подпилке зубов, ведь физиологически зубы у них растут всю жизнь. Из-за частичного отсутствия некоторых зубов у Бега не стачиваются имеющиеся. Поэтому, при помощи специалистов, жеребцу регулярно проводят процедуру стачивания», — объясняют в зоопарке.
Чтобы Бег не сильно волновался, перед процедурой ему дали небольшое количество седативного препарата. Рот зафиксировали зевников и полость периодически ополаскивали водой.
«Стоматолог» посещает конюшню дважды в год. Он также осмотрел и других копытных, но им пока стачивать зубы не нужно.