В Челябинском зоопарке показали, как работает конный стоматолог

Чтобы сточить зубы коню, специалист засовывает руку по локоть в рот животному

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Сотрудники Челябинского зоопарка опубликовали видео о работе конного стоматолога. В ролике показывают, как подпиливают зубы жеребца по кличке Бег. Для этого приходится засовывать руку по локоть в рот животного и активно работать электрическим рашпилем.



«Все домашние лошади нуждаются в контроле и своевременной подпилке зубов, ведь физиологически зубы у них растут всю жизнь. Из-за частичного отсутствия некоторых зубов у Бега не стачиваются имеющиеся. Поэтому, при помощи специалистов, жеребцу регулярно проводят процедуру стачивания», — объясняют в зоопарке.

Чтобы Бег не сильно волновался, перед процедурой ему дали небольшое количество седативного препарата. Рот зафиксировали зевников и полость периодически ополаскивали водой.

«Стоматолог» посещает конюшню дважды в год. Он также осмотрел и других копытных, но им пока стачивать зубы не нужно.