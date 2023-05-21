В Челябинском зоопарке подстригли альпака Еремея

Для животного процедура стала настоящим испытанием

В Челябинском зоопарке привели в порядок обросшего альпака Еремея. Как сообщили представители зоопарка в социальных сетях, более двух часов грумер трудилась над вредным клиентом, который не любит стричься. Однако неприятная для Еремея процедура того стоила: сразу три невесты альпака оценили его новый внешний вид по достоинству.

«Самец стричься, мягко скажем, не любит, и с ним пришлось работать большой команде поддержки в прямом и переносном смысле слова. Сотрудники зоопарка сначала его уговаривали, потом успокаивали, потом фиксировали и даже пару раз ругали за плевки в сторону парикмахера»,— рассказали в зоопарке.

Спустя два часа Еремей заметно преобразился: грумер сделала ему эффектную стрижку, которая произвела впечатление не только на сотрудников и посетителей зоопарка, но и на всех трех невест Еремея: Дусю, Сильву и Марусю. Они одарили его поцелуями и восхищенными взглядами.