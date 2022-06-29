В Челябинском зоопарке поднимут цены на билеты с 1 июля

Стоимость увеличится на 100 и 50 рублей в зависимости от возрастной категории посетителей

С 1 июля в Челябинском зоопарке подорожают билеты. Приказ о внесении изменений в стоимость билетов опубликовали в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Так, входной билет для детей от 12 лет и взрослых будет стоить 300 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести за 200 рублей. На 50 рублей подорожает билет для детей в возрасте от 5 до 11 лет включительно, его стоимость составит 150 рублей. На столько же поднимут входной билет для пенсионеров по старости.

Также на 50 рублей поднимут стоимость входного билета для студентов-очников, им придется платить по 200 рублей за билет.

Бесплатно, как и прежде, в зоопарк смогут попасть дети до четырех лет.

Напомним, что пенсионерам, студентам и родителям детей до 4 и 11 лет следует предъявить на кассе соответствующие документы: пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельства о рождении детей соответственно.

Ранее в Челябинском зоопарке рысенок начал выходить на публику спустя полтора месяца после рождения. Котенок пока исследует свой вольер под чутким руководством своей мамы.