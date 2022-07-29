В челябинском зоопарке отметят Международный день тигра

Лаффи и Матису преподнесут подарок

В пятницу, 29 июля, в зоопарке отметят День тигра. В честь праздника проведут показательные кормления и лекцию о жизни полосатых кошек. Начало — в 13:00.



Напомним, что в челябинском зоопарке живут два амурских тигр: самка Лаффи и самец Матис. Сегодня посетители и сотрудники зоосада вручат им подарок.

Лекция о тиграх пройдет у вольера, она входит в стоимость билета.

О других мероприятиях в эти выходные в Челябинске мы рассказывали в афише, а если этого мало — держите список фестивалей, которые проведут в регионе в августе.